Общество

27 минут назад

Парад в честь Дня Победы пройдёт на площади Героев

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#парад #День Победы
Парад в честь Дня Победы пройдёт на площади Героев

Парад начнется в 10 утра.

9 мая в 10:00 на площади Героев в Липецке начнется парад. Об этом сообщила заместитель председателя городского департамента культуры и туризма Ирина Хожаинова на еженедельном оперативном совещании главы Липецка Евгении Уваркиной.

Напомним, в этом году День Победы в Липецке обойдется без торжественного концерта и салюта. 9 мая праздничные программы в 17.00-22.00 пройдут во всех Домах культуры и парках Липецка. Также пройдет автопробег по улицам и площадям, названным в честь героев и событий Великой Отечественной войны.


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#парад #День Победы

Комментарии (1)

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Парадами ведает

16 минут назад
заместитель председателя городского департамента культуры и туризма Ирина Хожаинова ? ------ Интересненько !
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