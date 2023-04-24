Парад в честь Дня Победы пройдёт на площади Героев

Парад начнется в 10 утра.

9 мая в 10:00 на площади Героев в Липецке начнется парад. Об этом сообщила заместитель председателя городского департамента культуры и туризма Ирина Хожаинова на еженедельном оперативном совещании главы Липецка Евгении Уваркиной.



Напомним, в этом году День Победы в Липецке обойдется без торжественного концерта и салюта. 9 мая праздничные программы в 17.00-22.00 пройдут во всех Домах культуры и парках Липецка. Также пройдет автопробег по улицам и площадям, названным в честь героев и событий Великой Отечественной войны.





