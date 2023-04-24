Бизнес

50 минут назад

Центр обслуживания потребителей «Липецкэнерго» ждет липчан по новому адресу

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Центр обслуживания потребителей «Липецкэнерго» ждет липчан по новому адресу

Центр обслуживания потребителей филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» принимает клиентов по новому адресу: город Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 33 (здание «Липецкэнерго», вход с торца) и работает в будние дни с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу - до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

В Центре обслуживания потребителей липчане смогут получить профессиональные консультации по всем вопросам, связанным с электроснабжением и оказанием дополнительных услуг, среди которых:

- выполнение работ для подключения к электросетям, в том числе комплексную услугу «ТП под ключ»;

- проектирование и строительство энергообъектов;

- техническое обслуживание и ремонт энергообъектов потребителей;

- переустройство сетевых объектов;

- испытание и диагностика энергооборудования;

- организация систем наружного освещения;

- архитектурно-художественная подсветка и праздничная иллюминация;

- энергоаудит и энергосервис.

«Липецкэнерго» поможет не только качественно и оперативно выполнить работы для подключения к электросетям, но и профессионально спроектировать, построить и осуществить ремонт энергообъекта любой сложности с соблюдением всех установленных законом требований.

Кроме очных обращений через Центр обслуживания потребителей и пункты по работе с потребителями, действующими в каждом районе электрических сетей, клиенты могут воспользоваться дистанционными сервисами на сайте компании, созданными для максимального удобства потребителей.

Оперативно получить квалифицированную информацию специалистов по вопросам, относящимся к деятельности компании, можно по бесплатной круглосуточной линии «Россети» +7 (800) 220-0-220

«Липецкэнерго» гарантирует качество и безопасность работ!

* - Включаемые в перечень дополнительных платных услуг работы/услуги не относятся к видам деятельности, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ применяется государственное регулирование цен (тарифов).

ПАО «Россети Центр». Реклама.

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