Происшествия

9 минут назад

Женщина с другом обокрала бывшего супруга

46
#кража #суд
Женщина с другом обокрала бывшего супруга

В дом жителя Воловского района Липецкой области наведались воры, вынеся оттуда предметы из цветмета и утюг

Полицейские задержали по подозрению в краже 31-летнюю жительницу Воловского района. Дама уже была судима за кражу и мошенничество и неоднократно – за уклонение от алиментов. Вместе со своим товарищем она однажды забралась в дом к своему бывшему супругу. Но приятель не знал того, что дом даме стал давно чужим.

Из бывшего дома 31-летняя воловчанка украла алюминиевые провода, утюг, светильники и чугунную плиту, сдав все в скупку металлолома.

- Уголовное дело по пункту «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) рассматривается в суде. Санкция вменяемой фигурантке статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
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#кража #суд

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