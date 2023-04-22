Спорт

55 минут назад

Вратарь сделал предложение любимой прямо на футбольном поле

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#Футбол #Иван Скрипник
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Вратарь сделал предложение любимой прямо на футбольном поле

В Подмосковье наш голкипер нашёл не только команду, но и своё счастье.

Липецкий вратарь Иван Скрипник, который сейчас выступает за «Сатурн», сегодня счастлив вдвойне.

Во-первых его нынешний клуб у себя дома в Раменском победил «Металлург» - 3:1. А во-вторых, точнее – в-главных, 30-летний голкипер услышал от своей возлюбленной заветный ответ: «Да».

Предложение руки и сердца Скрипник, который сегодня остался в запасе, решил сделать после матча прямо на футбольном поле. На нём он неожиданно появился с букетом цветом и обручальным кольцом и на глазах честного народа преклонил колено перед очаровательной Анастасией. Девушка устоять, естественно, не смогла.

Перебравшийся в Раменское прошлым летом Скрипник рассказал GOROD48, что познакомился с Настей в августе. Она оказалась из соседнего Жуковского, искра вспыхнула мгновенно и Иван решился на ответственный поступок.

- Зачем было долго тянуть? – рассуждает вратарь, - Жизнь ведь не стоит на месте. Свадьба? Дату ещё не назначали, этот вопрос обсудим с невестой отдельно. Скорее всего, в конце футбольного сезона. Когда ещё жениться футболисту?!

Иван Скрипник – воспитанник СДЮШОР «Металлург» и Академии ЦСКА. Привлекался в юношеские сборные России. Выступал за молодёжный ЦСКА, в 2013-19 гг. за «Металлург» провёл 77 матчей, пропустил 83 гола, становился обладателем «бронзой» награду в группе «Центр» в сезоне-2018/19. Выступал за «СКА» (Ростов-на-Дону), «Крымтеплицу», «Туапсе» (последние две команды в первенстве Крыма). В текущем сезоне сыграл за «Сатурн» 20 игр, из них 9 «на ноль», пропустил 24 мяча.

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#Футбол #Иван Скрипник
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Комментарии (2)

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липецк

38 минут назад
когда разведутся тоже поставьте людей в известность
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Пророк

43 минуты назад
Женится не напасть как бы не пропасть.
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