Происшествия

44 минуты назад

В Ельце задержали изобретателя «гениальной схемы» кражи из маркетплейса

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Вычислить злодея труда не составило.

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17-летний ельчанин обворовал пункт выдачи товаров одного из Интернет-магазинов, теперь ему грозит до 2-х лет лишения свободы по статье 158 УК РФ.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, с заявлением о краже обратилась 12 апреля представительница пункта продажи в Ельце на улице Пушкина. Она рассказала о том, как ей обманул юный покупатель.

- Молодой человек предъявил QR-код на ранее заказанный товар.  Для примерки он получил брюки и футболку. Выйдя из примерочной, парень оставил пакет с товаром и пояснил, что ему необходимо сходить в банк, чтобы перевести деньги на банковскую карту для оплаты товара, после чего ушел. Через некоторое время работник пункта продажи обнаружила, что в пакете находятся старые вещи молодого человека, а новых брюк и футболки нет, - поведали в пресс-службе.

Автора «гениальной схемы» вычислили по камерам видеонаблюдения, которые установлены в любом маркетплейсе и задержали.

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