Происшествия

50 минут назад

47-летнего липчанина обвиняют в смертельном избиении сожительницы из-за лужи на полу

4 375
#конфликт #побои
1
47-летнего липчанина обвиняют в смертельном избиении сожительницы из-за лужи на полу

Женщина умерла от сочетанной травмы тела.

Липецкого таксиста обвиняют в смертельном избиении сожительницы. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, эта история произошла утром 5 декабря 2022 года в одной из квартир дома №85 по улице Гагарина.

По версии следствия, утром пьяный обвиняемый проснулся на диване и увидел лужу мочи на полу рядом с телевизором. После этого мужчина подошёл к своей сожительнице, которая сидела без одежды на кресле-кровати и смотрела телевизор, и потребовал убрать за собой.

Женщина попросила прощение, но оно мужчину не устроило, и, как полагает следствие, тогда он нанёс своей сожительнице не менее трёх ударов рукой по голове, женщина села в кресло-кровать, а обвиняемый выпил ещё пива и спокойно лёг спать.

Проснувшись от телефонного звонка, мужчина обнаружил женщину лежащей голой на полу, но подумал, что она спит. Потом к нему пришёл знакомый и поинтересовался, почему его сожительница лежит на полу без одежды. Мужчина ответил, что сожительница просто спит и сейчас он её разбудит.

Но, перевернув сожительницу на спину, он увидел кровь на полу и лице, при этом женщина не подавала признаков жизни и не дышала. Мужчина попытался оказать первую помощь, а потом прибыли медики скорой помощи, которые констатировали смерть.

Позже судмедэксперты пришли к выводу, что смерть женщины наступила в результате сочетанной травмы тела, в том числе перелома носа, кровотечения, тупой травмы грудной клетки, острой кровопотери.

Сожителю погибшей предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
4 375
#конфликт #побои
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Блондинка

11 минут назад
Высокие отношения!Не доплюнешь!
ответить

Ххх

24 минуты назад
Попил пивка
ответить

@

25 минут назад
Может сожительница проводила уринотерапию....
ответить

Леночка

34 минуты назад
Вот такие таксисты и возят липчан... Быстрее надо принять закон о такси.
ответить

Еще в рубрике

«Гранта» подбила «Заботу» на площади Победы
#ДТП
5
«Гранта» подбила «Заботу» на площади Победы

сегодня, 15:50

Происшествия
Арест обвиняемого в покушении на убийство двух лиц ельчанина продлён до 21 мая
#покушение на убийство
2
Арест обвиняемого в покушении на убийство двух лиц ельчанина продлён до 21 мая

сегодня, 15:21

Происшествия
Похищение велосипеда от аптеки записала камера видеонаблюдения
#грабёж #велосипед
3
Похищение велосипеда от аптеки записала камера видеонаблюдения

сегодня, 14:42

Происшествия
В отношении дорожников возбуждено уголовное дело по ремонту дороги в объезд Боринского
#дорога #ремонт
2
В отношении дорожников возбуждено уголовное дело по ремонту дороги в объезд Боринского

сегодня, 10:58

Происшествия
В Липецке обнаружили снесенный по документам дом: в отношении пристава возбуждено уголовное дело
#приставы
5
В Липецке обнаружили снесенный по документам дом: в отношении пристава возбуждено уголовное дело

сегодня, 10:40

Происшествия
Четверых судебных приставов и их начальника обвиняют в фальсификации административных дел
#превышение должностных полномочий
18
Четверых судебных приставов и их начальника обвиняют в фальсификации административных дел

сегодня, 10:06

Происшествия