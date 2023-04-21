47-летнего липчанина обвиняют в смертельном избиении сожительницы из-за лужи на полу

Женщина умерла от сочетанной травмы тела.

Липецкого таксиста обвиняют в смертельном избиении сожительницы. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, эта история произошла утром 5 декабря 2022 года в одной из квартир дома №85 по улице Гагарина.



По версии следствия, утром пьяный обвиняемый проснулся на диване и увидел лужу мочи на полу рядом с телевизором. После этого мужчина подошёл к своей сожительнице, которая сидела без одежды на кресле-кровати и смотрела телевизор, и потребовал убрать за собой.



Женщина попросила прощение, но оно мужчину не устроило, и, как полагает следствие, тогда он нанёс своей сожительнице не менее трёх ударов рукой по голове, женщина села в кресло-кровать, а обвиняемый выпил ещё пива и спокойно лёг спать.



Проснувшись от телефонного звонка, мужчина обнаружил женщину лежащей голой на полу, но подумал, что она спит. Потом к нему пришёл знакомый и поинтересовался, почему его сожительница лежит на полу без одежды. Мужчина ответил, что сожительница просто спит и сейчас он её разбудит.



Но, перевернув сожительницу на спину, он увидел кровь на полу и лице, при этом женщина не подавала признаков жизни и не дышала. Мужчина попытался оказать первую помощь, а потом прибыли медики скорой помощи, которые констатировали смерть.



Позже судмедэксперты пришли к выводу, что смерть женщины наступила в результате сочетанной травмы тела, в том числе перелома носа, кровотечения, тупой травмы грудной клетки, острой кровопотери.



Сожителю погибшей предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.