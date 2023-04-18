Происшествия

33 минуты назад

Женщина помогла знакомому сэкономить на алиментах и теперь ей грозит до двух лет лишения свободы

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#подделка документов
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Женщина помогла знакомому сэкономить на алиментах и теперь ей грозит до двух лет лишения свободы

В Чалыгинском районе женщину подозревают в подделке документов: она фиктивно устроила знакомого на работу, чтобы тот сэкономил на алиментах.

В Чаплыгинском районе 35-летнюю женщину подозревают в изготовлении поддельного документа. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина раньше работала в организации, которая в настоящее время находится на стадии банкротства, и в 2022 году подготовила документ для своего знакомого, в котором указано, что он, якобы, работает в фирме водителем, а также поставила подпись за своего руководителя.

Мужчина предоставил данную справку судебным приставам, чтобы снизить сумму выплачиваемых им алиментов. Но  в организации он не работал — там даже не было вакансии водителя, да и сама подозреваемая была официально устроена в другой фирме.

Участковым возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 «Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа». Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
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#подделка документов
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