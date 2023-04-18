33 минуты назад
Женщина помогла знакомому сэкономить на алиментах и теперь ей грозит до двух лет лишения свободы
В Чалыгинском районе женщину подозревают в подделке документов: она фиктивно устроила знакомого на работу, чтобы тот сэкономил на алиментах.
Мужчина предоставил данную справку судебным приставам, чтобы снизить сумму выплачиваемых им алиментов. Но в организации он не работал — там даже не было вакансии водителя, да и сама подозреваемая была официально устроена в другой фирме.
Участковым возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 «Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа». Женщине грозит до двух лет лишения свободы.