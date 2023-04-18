Происшествия
сегодня, 08:04
Полицейские сообщили о задержании очередного курьера мошенников: на этот раз 57-летней женщины
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Женщина успела поучаствовать в обмане четверых пенсионерок.
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Сотрудники полиции по подозрению в причастности к серии мошенничеств задержали 57-летнюю жительницу Липецка. По данным следствия, она участвовала в обмане четверых пенсионерок, в возрасте от 75 до 90 лет, по распространенной схеме «Ваш родственник попал в беду». Пожилые женщины передали ей на лестничных площадках свыше 700 тысяч рублей.
«Задержанная пояснила полицейским, что работу курьером нашла в Интернете и связалась с оператором. Работодатель пообещал женщине высокий заработок и уточнил, что ее обязанность – забирать у людей деньги и переводить их на указанные счета, оставляя себе процент. Женщина подтвердила следователям, что знала о незаконности выбранного способа заработка, однако согласилась на предложенные условия», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Напомним, на прошлой неделе полицейские задержали подростков 13 и 14 лет, которые зарабатывали таким же образом. Семиклассники успели поучаствовать обмане 84-летней женщины.
«Задержанная пояснила полицейским, что работу курьером нашла в Интернете и связалась с оператором. Работодатель пообещал женщине высокий заработок и уточнил, что ее обязанность – забирать у людей деньги и переводить их на указанные счета, оставляя себе процент. Женщина подтвердила следователям, что знала о незаконности выбранного способа заработка, однако согласилась на предложенные условия», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Напомним, на прошлой неделе полицейские задержали подростков 13 и 14 лет, которые зарабатывали таким же образом. Семиклассники успели поучаствовать обмане 84-летней женщины.
1 457
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