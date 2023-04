Сегодня в Липецке: звёздная певица, детские пособия и как найти удаленную работу тысяч на сто

Рассказываем самое необходимое про наступающий вторник.

Погода без изменений

Сегодня в Липецке ожидаются всё те же 16-18 градусов, что и вчера. По-прежнему будет сухо, осадки не предвидятся.







Отключения воды на шести улицах

Из-за ремонтных работ с 10:00 до 20:00 отключат воду на улицах Балмочных, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 26, 32, 36, 38, 38а, 50; Игнатьева, 39; Космонавтов, 1/17, 1/196, 3, 3а, 3б, 5, 5/1, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 12, 14, 15, 15/3, 16, 19, 19б, 20, 27, стр. 311, 161, 163, 511, 512; Тельмана, 90; Терешковой, 3а, 28, 28/4, 28/5, 30/2, 31а, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 37, 37/1 37/4; Циолковского, 3а, 23, 25, 27а, 29а, 29б, 33, 35/2, 37/4.







Отключения света

Ремонт будет проводиться и на электросетях, из-за чего с 9:00 до 17:00 планово погаснет свет на улицах Звездной, 5, 6, 6/2, 7, 8, 8а, 8/2; Ново-Весовой, 2в, 5, 6; Филипченко, 13, 15, 16, а также на Универсальном проезде, на на улицах Булавина, Димитрова, Красной, Курчатова, Студеновской, Ударников, Чапаева, Юношеской, в садоводчестве «Горняк» и «Дачный-3», 110.







Пробки

Заторы с раннего утра для нас уже привычное дело. Так же привычкой давно должно стать изучение перед выездом «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений. Всего пара минут на рекогносцировку смогут помочь выбрать по возможности оптимальный маршрут, объехать главные пробки и никуда не опоздать.

Ремонт дорог

При движении нужно также учитывать ремонт дорог. Вчера мы рассказали, что на улице Металлургов с понедельника начали ремонтировать одну полосу в сторону ЛТЗ, из-за чего движение сократилось до одной полосы.

Кроме того в Липецке начались ремонтные работы на улице Энтузиастов и Осеннем проезде.

На улице Энтузиастов (частный сектор Сокола) подрядчик пока разбирает старое дорожное покрытие, движение пущено в объезд.







На проезде Осеннем сейчас меняют бортовые камни. Согласно контракту, здесь уложат два слоя нового асфальта, приведут в порядок тротуары, заменят знаки и нанесут

«Звезда» джаза, соула и джаза (12+)

Кинотеатр «Унион» (ул. К.Маркса,2) сегодня в 19:00 приглашает на концерт талантливой российской певицы, которую зовут DARÏYA.

Её представляют, как звезду соула, рока, джаза и блюза с сильным и глубоким голосом, узнаваемым тембром и современным звучанием. Гостья в своё время записала несколько саундтреков к российским фильмам «Охота на Пиранью», «Гороскоп на удачу» и «SOS Дед Мороз, или Все сбудется». Сегодня певица расширяет музыкальные горизонты: она приняла участие в проектах блюзового гитариста Сергея Воронова, спела с оркестром Игоря Бутмана.



На ее липецком концерте прозвучат джазовые хиты «Across The Saturday», «Castles Out Of Sand», «Sunny Side Of The Street», «Holding On», «Someday I’ll Meet You», «Song For My Father», «A Change Is Gonna Come», «Still Hurts», «It’s Probably Me», «Sunrise Samba», «Muddy Water», «Ain’t No Sunshine» и другие известные композиции.

Не стареют душой (6+)

Собственно, петь сегодня в Липецке начнут с самого утра. Ну как с утра – с 11:00. В это время в городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) начнётся двухчасовой концерт народного хора ветеранов «Размышляем вслух о смысле…»

С 1998 года хор под руководством Светланы Есиповой носит название народного, чем очень гордится. Сегодня поющие бабушки и несколько дедушек обещают спеть хиты, которые входят в золотой фонд их творчества. Приглашают в первую очередь ровесников. Вход свободный.

В краеведческий музей бесплатно (6+)

У школьников есть возможность бесплатно посетить Липецкий областной краеведческий музей.







Для этого нужно только найти единомышленников и подать заявку на экскурсию. До 19 апреля музей не берет деньги за экскурсии с организованных групп. Договориться о визите вашей компании можно по телефону (4742) 28-01-73.

Семинар для продвинутых (12+)

Керамокластер в Музее современной скульптуры (ул. Студёновская, 39б) сегодня в 17:30 приглашает на мастер-класс по керамике для «продвинутых пользователей».

Сегодня участники под руководством члена Союза художников РФ Светланы Пастуховой научатся делать небольшую шкатулку, в которой можно хранить самые дорогие сердцу вещицы. «Изюминка» изделия – налепные элементы в виде цветов, бабочек и всего, чего захочет ваша безудержная фантазия.







Количество мест на семинаре ограниченно, поэтому требуется предварительная запись по телефону 7 (901) 910-13-10. На этот номер можно позвонить или написать сообщение в WhatsApp, Telegram.

Единое пособие для семей с детьми

С начала года единое пособие оформили уже около 30 тысяч семей из Липецкой области, на эти нужды выплатили свыше 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Это социальная мера позволяет получать доплату из бюджета семьям, имеющим низкий доход. Правда, право на пособие нужно подтвердить.С этого года пособие начисляется по-новому, но существует переходный период, когда деньги можно будет получать ещё по старой схеме.







В СФР отметили, что в заявлении на получение пособия нужно указать ребёнка, на которого семья пока не получает никаких выплат. Тогда пособие будет назначено, а выплаты на других детей положены. Единое пособие составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе.

Проверить, имеете ли вы право на пособие можно в региональном отделении СФР по адресу Соборная площадь, 3.

Высокооплачиваемая удалённая работа

В Липецкой области открыты 460 вакансий для удалённой работы, отметили в исследовании рекрутингового портала hh.ru.

При этом сотрудники. Работающие из дома могут получать весьма приличные зарплаты. На первом месте у удалёнщиков вакансий специалиста по логистике, за которую готовы платить от 50 до 350 тысяч рублей в месяц. За эти деньги потребуется закрывать заявки через АТИ или с помощью собственной базы водителей, вносить заявки в ТТ, взаимодействовать с бухгалтером по первичному документообороту.







Среди самых высокооплачиваемых удалённых вакансий имеются ведущий разработчик 1С с зарплатой от 150 до 200 тысяч рублей; менеджер по продажам B2B от 80 до 150 тысяч; веб-программист – от 80 до 120 тысяч; шеф-редактор – от 110 тысяч; рекрутёр по подбору персонала – от 100 тысяч рублей.

