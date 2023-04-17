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В центре Москвы загорелось кафе на площади 600 кв. м
В здании на Бережковской набережной на западе Москвы произошел сильный пожар. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
Пожарные локализовали возгорание в здании на Бережковской набережной в Дорогомилово, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
"В 11:03 17.04.2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Бережковская наб., д.20Б. По прибытии пожарных происходило загорание в административном здании на общей площади около 600 кв.м", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в результате пожара произошло частичное обрушение кровли.
Отмечается, что принятыми мерами в 12:27 пожар был локализован и в 12:53 пожар был ликвидирован.
Информации о пострадавших не поступало.
На месте лаборатория проводит замеры воздуха, по результатам замеров ПДК вредных веществ не превышена.
Столичная прокуратура взяла на свой контроль установление причин и обстоятельств пожара.
"В 11:03 17.04.2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Бережковская наб., д.20Б. По прибытии пожарных происходило загорание в административном здании на общей площади около 600 кв.м", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в результате пожара произошло частичное обрушение кровли.
Отмечается, что принятыми мерами в 12:27 пожар был локализован и в 12:53 пожар был ликвидирован.
Информации о пострадавших не поступало.
На месте лаборатория проводит замеры воздуха, по результатам замеров ПДК вредных веществ не превышена.
Столичная прокуратура взяла на свой контроль установление причин и обстоятельств пожара.