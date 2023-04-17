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В центре Москвы загорелось кафе на площади 600 кв. м

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#пожар #кафе

В здании на Бережковской набережной на западе Москвы произошел сильный пожар. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Пожарные локализовали возгорание в здании на Бережковской набережной в Дорогомилово, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

"В 11:03 17.04.2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Бережковская наб., д.20Б. По прибытии пожарных происходило загорание в административном здании на общей площади около 600 кв.м", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в результате пожара произошло частичное обрушение кровли.

Отмечается, что принятыми мерами в 12:27 пожар был локализован и в 12:53 пожар был ликвидирован.

Информации о пострадавших не поступало.

На месте лаборатория проводит замеры воздуха, по результатам замеров ПДК вредных веществ не превышена.

Столичная прокуратура взяла на свой контроль установление причин и обстоятельств пожара.
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#пожар #кафе

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