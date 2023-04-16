В поселке Матырском отключат холодную воду

Холодную воду в части Матырского 17 апреля отключат из-за плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома и помещения №№ 3/2, 13а, 50, 180 по улице Дубовой, вл. 3, вл. 3/4 по улице Саратовской, №№ 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17б, 17в по улице Физкультурной, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 7а, 8, 14 по улице Энергостроителей, № 5а по улице Уральской, № 16 в Виноградном переулке.



Подвоз воды будет организован по адресу: улица Моршанская, 22. После окончания работ возможно повышение мутности воды.