Коронавирус в России: эволюция SARS-CoV-2 может стать бесконечной?

Чем больше геновариантов штамма коронавируса «Омикрон» циркулируют в популяции, тем выше вероятность появления новых для иммунной системы вирусов, считают ученые. Между тем, сегодня в России циркулируют более 600 субвариантов омикрон-штамма коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 на прошлой неделе продолжила снижаться. В целом на этой неделе с понедельника по пятницу регистрировалось от 5,9 до 8 тысяч случаев. А вот число летальных случаев удерживается на уровне прошлой недели – оно составляло от 34 до 39 смертей за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 35 748 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 22 750 798 человек, из них 397 753 скончались.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, осталось примерно на уровне прошлой недели – с понедельника по пятницу фиксировали от 45 до 63 человек. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3976 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 182 741 случаев коронавирусной инфекции.



Заболеваемость COVID-19 снизилась по итогам прошлой недели на 16,2% - до 39,5 на 100 тысяч населения, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. ее рост зафиксировали в 16 субъектах Российской федерации. Преобладающими остаются геноварианты штамма «омикрон», передает ТАСС данные Роспотребнадзора. Сократилось также число госпитализаций, сообщают РИА Новости. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,6%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 регионах.



Почему на пике число заболевших COVID-19 не уменьшается, объяснила в эфире телеканала НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, каждый новый вариант коронавируса отличается от предыдущего, что позволяет штаммам обходить иммунитет, который сформировался у человека при встрече с его предыдущими «собратьями». В итоге, с учетом того, что растет заразность вируса - в связи с определенными мутациями вовлекается все большее количество людей.



Сейчас процесс модификации и эволюции коронавируса продолжается, констатировал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов, выступая на конгрессе «Человек и лекарство», его мнение озвучил ТАСС. Эксперт пояснил –на территории Российской Федерации циркулирует 611 геновариантов «омикрона». Это, по мнению ученого, означает, что даже нынешним летом ставить точку будет рано.



Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова не разделяет ожиданий насчет скорого окончания пандемии коронавируса – о том, что пандемия подходит к концу, высказалась ВОЗ, передает «КоммерсантЪ». Она отметила, что в последние недели в России фиксируется сокращение случаев коронавирусной инфекции, однако на днях был отмечен рост заболеваемости в Индии, экспертам нужно разобраться в чем причина, передает ТАСС. К концу нынешней недели ВОЗ сообщила, что за последние 28 дней число случаев заболевания ковидом в странах Юго-Восточной Азии в целом оказалось на 481% выше, чем за предыдущий аналогичный временной промежуток. Для контроля SARS-CoV-2 в России в рамках проекта «Санитарный щит» разработана система «Периметр», которой оснащены все пункты пропуска в страну. Она анализирует все, что происходит в мире по заболеваемости, отметила Попова. Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью НСН был более оптимистичным: он считает – если в ближайшее лето не появится более патогенных подлиний коронавируса, то россиян будет ждать первое спокойное лето за всю пандемию. Заболеваемость по его словам будет, но заметно ниже, чем летом 2022 года. Обострение ситуации вероятно может произойти осенью и зимой. Однако из-за того, что заболеваемость в мире в целом пока еще не низкая, инфекция может получить карт-бланш по распространению. По словам иммунолога, россиянам необходимо продолжать вакцинацию против коронавируса. Крючков отметил, что, как минимум, необходимо подготовиться к осени, его слова цитирует НСН.



Чем больше геновариантов штамма коронавируса «Омикрон» циркулируют в России, тем выше вероятность появления новых для иммунной системы вирусов. Такое мнение озвучил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. По его словам, в теории новые мутации могут привести к повторному заражению уже переболевших людей. Он отметил, что иммунитет человека все-таки вырабатывает устойчивость к разным компонентам вируса, поэтому эти варианты не будут для него совершенно новыми. Но возникновение новых субвариантов ослабит возможности иммунной системы для борьбы и узнавания вируса, поэтому болезнь может произойти повторно, хотя и в более мягкой форме.