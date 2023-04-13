В Липецке начал суд над предполагаемым «химиком» нарколаборатории

По версии следствия, он изготовил свыше 700 граммов психотропного вещества.

Липецкий областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в производстве и сбыте психотропных веществ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



По версии следствия, в период с ноября 2020 по апрель 2021 года подсудимый через переписку по интернету примкнул к организованной преступной группе и стал «лаборантом (химиком)» нарколаборатории и «закладчиком». Мужчина арендовал часть дома в Липецке и оборудовал помещение для производства наркотиков, а затем изготовил свыше 700 граммов психотропного вещества, что является особо крупным размером.



Также следствие полагает, что мужчина сделал несколько закладок с наркотиками. В мае 2021 года его задержали полицейские и при нем были обнаружены свертки с психотропным веществом. Наркотики также изъяли в ходе обыска арендуемого им дома. Кроме того, подсудимый приобрел и хранил без цели сбыта прекурсоры психотропных веществ в особо крупном размере.



Подсудимый вину не признает.