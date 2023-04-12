Коронавирус
25 минут назад
Коронавирусная статистика: за сутки никто не умер, девятерых — госпитализировали
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С начала эпидемии от COVID-19 в Липецкой области умерли 3 974 человека.
В Липецкой области за сутки выявили 57 случаев COVID-19, никто не умер, девятерых человек госпитализировали, выздоровели 74 человека. Для сравнения: 12 апреля 2022 года были выявлены 183 случая инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 633 случая COVID-19, выздоровели 177 957 человек, умерли 3 974 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 74 случая, в Тамбовской области — 62, Орловской области — 60, в Рязанской области — 50, в Курской области — 39, в Тульской области — 21. За сутки в Рязанской и Орловской областях от COVID — 19 умерли по одному человеку.
В России за сутки выявили 7 282 случая COVID-19, госпитализировали 1 259 человек, выздоровели 11 150 человек, умерли 39 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 734 824 случая COVID-19, выздоровели 22 116 159 человек, умер 397 681 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 633 случая COVID-19, выздоровели 177 957 человек, умерли 3 974 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 74 случая, в Тамбовской области — 62, Орловской области — 60, в Рязанской области — 50, в Курской области — 39, в Тульской области — 21. За сутки в Рязанской и Орловской областях от COVID — 19 умерли по одному человеку.
В России за сутки выявили 7 282 случая COVID-19, госпитализировали 1 259 человек, выздоровели 11 150 человек, умерли 39 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 734 824 случая COVID-19, выздоровели 22 116 159 человек, умер 397 681 человек.
77
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