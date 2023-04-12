Происшествия

сегодня, 10:51

В Верхнем парке получили серьёзные травмы двое детей

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#дети #горка #травма
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В Верхнем парке получили серьёзные травмы двое детей

При падении с инсталляции «Медведь» сломал руку 10-летний ребёнок, а 4-летний получил сотрясение головного мозга, рухнув с самоката.

На единый номер службы спасения «112» увеличилось количество сообщений об уличных травмах детей.

Как сообщает управление по делам ГО и ЧС Липецка, 7 апреля скорую помощь вызывали 8-летней девочке, разбившейся на дворовой горке по проспекту Победы. В тот же день из котлована незавершённой стройки в парке Победы достали 13-летнюю девочку. Она упала с высоты около 4 метров.

8 апреля в Верхнем парке при падении с инсталляции «Медведь» сломал руку 10-летний ребёнок, а 4-летний получил сотрясение, рухнув с самоката.

Неделей раньше с проспекта 60 лет СССР после падения с велосипеда с травмой головы был госпитализирован 14-летний подросток.

Вечером 10 апреля во дворе на улице Энгельса под колёсами автомобиля оказался 10-летний мальчик. Деблокировать пострадавшего выезжали спасатели. С травмами ребёнок был доставлен в больницу.

Фото - lip-go.ru

4 1809
#дети #горка #травма
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Комментарии (4)

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Викторм

11 минут назад
И что он делал на этой инсталляции?
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кит

12 минут назад
Родители куда смотрят? Тоже в телефон ?
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Липчанин

17 минут назад
Поколение Тиктока...
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дипутат

30 минут назад
Надо запретить все парки раз там такое и улицы тоже
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