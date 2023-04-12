В Верхнем парке получили серьёзные травмы двое детей

При падении с инсталляции «Медведь» сломал руку 10-летний ребёнок, а 4-летний получил сотрясение головного мозга, рухнув с самоката.

На единый номер службы спасения «112» увеличилось количество сообщений об уличных травмах детей.Как сообщает управление по делам ГО и ЧС Липецка, 7 апреля скорую помощь вызывали 8-летней девочке, разбившейся на дворовой горке по проспекту Победы. В тот же день из котлована незавершённой стройки в парке Победы достали 13-летнюю девочку. Она упала с высоты около 4 метров.8 апреля в Верхнем парке при падении с инсталляции «Медведь» сломал руку 10-летний ребёнок, а 4-летний получил сотрясение, рухнув с самоката.Неделей раньше с проспекта 60 лет СССР после падения с велосипеда с травмой головы был госпитализирован 14-летний подросток.Вечером 10 апреля во дворе на улице Энгельса под колёсами автомобиля оказался 10-летний мальчик. Деблокировать пострадавшего выезжали спасатели. С травмами ребёнок был доставлен в больницу.