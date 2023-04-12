Кражу моторного масла на АЗС записала камера видеонаблюдения

22-летнего мужчину из Усманского района подозревают в серии аналогичных преступлений.

Ещё 28 марта в Хлевенском районе из торгового зала автозаправочной станции украли четыре канистры моторного масла на 8 775 рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемый — 22-летний мужчина из Усманского района в компании друзей на машине подъехал к АЗС, зашёл в торговый зал, забрал четыре канистры масла, быстро вышел из помещения, сел в салон автомобиля, после чего машина уехала.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. В отношении него также возбуждены уголовные дела по аналогичным преступлениям, совершенным в Липецкой области и соседних областях.