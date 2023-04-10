105 раз пожарные выезжали тушить сухую траву за минувшие выходные

Всего за это время зарегистрировано 128 пожаров.

В Липецкой области продолжаются возгорания сухой травы. За выходные дни пожарные 105 раз тушили травяные палы. Помимо травы подразделения пожарной охраны МЧС тушили торговый павильон, сарай, жилые и нежилые дома.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, ночью 8 апреля в селе Борки Тербунского района сгорела кровля торгового павильона.Днем 8 апреля в селе Ястребиное Становлянского района сгорел нежилой дом, а в Липецком СНТ «Металлург-3» выгорела крыша и мансарда садового дома.Вечером 8 апреля горели вещи в квартире 12-этажки на улице Терешкорвой в Липецке. Жильцы квартиры потушили огонь до прибытия пожарных.Ночью 9 апреля выгорела четверть дома в селе Петровское Добринского района, а в деревне Реневка Данковского района — бесхозное строение.Днем 9 апреля жилой дом сгорел в селе Волово, а вечером - в СНТ «Строитель» у села Капитанщино Добровского района.Ранним утром 10 апреля в селе Бутырки Грязинского района горел двухвартирный дом. В каждой из квартир частично повреждена отделка и имущество. В квартире многоэтажки по переулку Рудный в Липецке огонь повредил входную дверь.