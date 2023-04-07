Кладбища Липецка активно готовят к Пасхе

Сегодня на Городском кладбище было людно. На центральной аллее попеременной сновали человек с тачкой и минитрактор, которые перевозили мусор с обочин кладбищенских секторов. Затем подъехал грузовик с песком.— О, как раз вовремя, — сказал мужчина средних лет и пошел с ведром к свежей куче. Вместе с работниками МБУ «Ритуальные услуги» на кладбище работали липчане — они приводили в порядок могилы родных.С графиками в руках за работой своих сотрудников следила заместитель директора по благоустройству МБУ «Ритуальные услуги» Юлия Кабанцова и заведующая кладбищем Людмила Нечаева. По словам последней администрация кладбища активно общается с горожанами, и если чего-то не хватает, то оперативно решают возникшие проблемы.— Песка и воды хватит на всех, — уверенно сказала Людмила Нечаева. — Специализированная машина постоянно подвозит воду на кладбище и наполняет емкости. Ведь кому-то нужно руки после работы помыть, а кто-то хочет помыть памятник с лавочками и оградкой перед покраской.Кстати, баки для воды на этом кладбище пришлось усилять, так как вандалы и отломили краны. В некоторых случаях просто хулиганства ради, так как даже не забрали трубы с запорной арматурой.— С такими актами вандализма, если их можно так назвать, мы столкнулись только на этом кладбище, сломаны пять кранов. Но все они уже восстановлены и люди без проблем могут набирать воду. Остальным 18-ти кладбищам удалось перезимовать без последствий, — рассказала Юлия Кабанцова.По ее словам порядок на 19-ти городских кладбищах наводится круглогодично, но особое внимание ему уделяется перед православными праздниками — Пасхой, Красной горкой и Радоницей.— Конечно, накануне этих праздников люди массово идут на могилы своих родственников, что можно видеть и сегодня. Мусор после уборки могил скапливается, как в контейнерах, так и, к сожалению, в несанкционированных местах. Поэтому сейчас все силы МБУ брошены на поддержания надлежащего санитарного состояния кладбищ. Мы уже вывезли более 1400 кубометров мусора. А для — говорит Юлия Кабанцова.До конца праздников вывоз мусора и подвоз воды с песком продолжится. Начиная с Пасхи, за порядком на кладбищах будут следить охранные предприятия.