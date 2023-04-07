Общество

9 минут назад

Спасатели сняли кольцо с распухшего пальца липчанки

47
#спасатели
Спасатели сняли кольцо с распухшего пальца липчанки

У женщины отекла рука.

6 апреля в Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Липецка обратилась 37-летняя липчанка: у женщины отекла рука и она не смогла снять металлическое кольцо с безымянного пальца.

Женщина приехала к базирующимся в переулке Рылеева, 30А спасателям сама. В результате там ей перекусили кольцо специальным инструментом и сняли его с пальца.
47
#спасатели

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