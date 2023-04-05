сегодня, 12:44
В Госдуму внесли закон об увеличении налоговых вычетов
Закон касается вычетов по расходам граждан на образование, лечение, покупку лекарств, а также стимулирования производства высокотехнологичного оборудования.
Уточняется, что документ подготовлен в целях реализации положений послания президента Федеральному Собранию.
Предлагается внести изменения в статьи 219 и 257 части второй Налогового кодекса.
В целях поддержки семей с детьми предлагается увеличить максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка более чем в два раза. Сегодня установленная законом предельная сумма расходов, с которой гражданин может получить налоговый вычет по НДФЛ, составляет 50 тысяч рублей. Депутаты предлагают повысить ее до 110 тысяч рублей, - говорится на официальном сайте Госдумы.
Также предлагается увеличить размер налогового вычета по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств. Предельная сумма расходов на эти цели, с которой можно будет получить налоговый вычет, вырастет со 120 тысяч до 150 тысяч рублей.
Для стимулирования производства и спроса на отечественное высокотехнологичное оборудование предлагается к расходам на приобретение таких средств применять повышающий коэффициент 1,5 по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта.