В России

сегодня, 12:44

В Госдуму внесли закон об увеличении налоговых вычетов

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#налоговые вычеты #налоги

Закон касается вычетов по расходам граждан на образование, лечение, покупку лекарств, а также стимулирования производства высокотехнологичного оборудования.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о налоговых мерах, направленных на поддержку граждан и стимулирование производства высокотехнологичного оборудования.

Уточняется, что документ подготовлен в целях реализации положений послания президента Федеральному Собранию.

Предлагается внести изменения в статьи 219 и 257 части второй Налогового кодекса.

В целях поддержки семей с детьми предлагается увеличить максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка более чем в два раза. Сегодня установленная законом предельная сумма расходов, с которой гражданин может получить налоговый вычет по НДФЛ, составляет 50 тысяч рублей. Депутаты предлагают повысить ее до 110 тысяч рублей, - говорится на официальном сайте Госдумы.

Также предлагается увеличить размер налогового вычета по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств. Предельная сумма расходов на эти цели, с которой можно будет получить налоговый вычет, вырастет со 120 тысяч до 150 тысяч рублей.

Для стимулирования производства и спроса на отечественное высокотехнологичное оборудование предлагается к расходам на приобретение таких средств применять повышающий коэффициент 1,5 по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта.
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#налоговые вычеты #налоги

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