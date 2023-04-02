Общество

13 минут назад

Родившихся за рубежом переселенцев больше всего проживает в Липецкой области

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#переселенцы #
Родившихся за рубежом переселенцев больше всего проживает в Липецкой области

Большинство иностранцев, приезжающих в Россию, выбирают для места проживания далеко не Москву

Как пишет РБК ссылаясь на данные исследовательского холдинга «Ромир», наибольшая доля родившихся за рубежом граждан и переехавших в Россию, живет не в столичных регионах, а в Липецкой области и Краснодарском крае.

Например, в Липецкой области 21% из 25% переселенцев – уроженцы других стран. Такие же цифры в Краснодарском крае, который больше Липецкой области в несколько раз.

В Подмосковье же живут наибольшее количество приезжих из разных регионов – 54%. Из них 14% - из других государств бывшего СССР.

Не по месту же рождения живет 31% россиян. Самым «оседлым» регионом, откуда не переезжает коренное население – Республика Чувашия. Но и в целом из регионов центральной России стараются не пережать около 80% местных жителей.
98
#переселенцы #

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