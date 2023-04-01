В Сселках частично отключат холодную воду

2 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на своих сетях в двух районах – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители четырех улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Сселок – здание № 2 по улице Ракитной (школа № 35), котельная МУП «Липецктеплосеть», а также частный сектор улицы Ракитной. Цистерна с водой для питья подъедет к зданию школы по адресу6 улица Ракитная, 2.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе улицы Третьякова, переулков Полтавского, Курчатова. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Третьякова, 7.