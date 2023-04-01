Повышение пенсий, прием на госслужбу по новому – законы, которые вступают в силу в апреле

Социальные пенсии проиндексируют на 3,3%, для чиновников на гражданской государственной службе установят обязательные требования к квалификации сотрудников, владельцев материнского капитала дополнительно защитят при покупке жилья – GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в апреле.

Социальные пенсии проиндексируют

С 1 апреля произойдет традиционное повышение социальных пенсий – они вырастут на 3,3%. В этом году индексация учитывает уже проведенную в июне прошлого года — на 10%. Как уточняют в минтруде, размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Так как в прошлом году инфляция превзошла прогнозы, было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. Таким образом, за 2022 год индексация социальных пенсий проводилась в два этапа - с 1 июня 2022 года на 10% и сейчас, с 1 апреля 2023 года - еще на 3,3%. Обращаться никуда не нужно - индексация произойдет автоматически. Социальные пенсии назначают нетрудоспособным людям и тем, кто не заработал право на страховую пенсию по старости. В частности, ее получают инвалиды, в том числе инвалиды с детства, и дети-инвалиды. Социальная пенсия по случаю потери кормильца положена потерявшим одного или обоих родителей детям и молодым людям в возрасте до 18 лет (или до 23 лет — тем, кто учится очно), а также детям умершей одинокой матери.

Владельцев маткапитала защитят при покупке жилья

С 1 апреля ужесточаются требования к кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, которые принимают материнский капитал в погашение займов на приобретение или строительство жилья. Банк России ввел к ним дополнительные требования. Такие кооперативы должны будут соответствовать требованиям Банка России, не должны иметь нареканий со стороны регулятора, их включат в специальный перечень. Речь идет, например, о представлении отчетности, обязательном членстве в саморегулируемой организации, отсутствии предписаний об ограничении деятельности. Кроме того, в течение квартала объем займов на приобретение и строительство жилья с использованием маткапитала не может быть более 50% от общего объема займов, выданных кооперативом за такой же период. нововведения направлены на защиту прав граждан и позволят предупредить вовлечение кооперативов в недобросовестные практики. Например, чтобы не допускать таких нарушений, как выдача займов на непригодное для проживания жилье по завышенной стоимости.

Во время массовых мероприятий на воде перекроют путь судам

С 6 апреля при проведении культурно-массовых или спортивных мероприятий (например, парусные регаты) на внутренних водных путях в целях безопасности можно будет ограничить или запретить движение судов. Это будет способствовать безопасности судоходства, рассчитывают законодатели. Ограничить движение разрешили не более чем на пять часов. Делать это будут по обращению организаторов спортивных, культурных и других массовых мероприятий.

Держателям ипотечных бумаг обеспечат поддержку

19 апреля вступит в силу закон, который защитит держателей ипотечных бумаг, если банк обанкротится. Деньги, которые включены в состав ипотечного покрытия облигаций, выпущенных ипотечным агентом, должны будут находиться на одном или нескольких залоговых счетах – специальный залоговый счет необходимо открывать в одном из уполномоченных банков. Эти средства должны входить в состав ипотечного покрытия в полном объеме, а зачисление иных денег на такой залоговый счет запрещается.

Для госслужащих отменят квалификационные экзамены, но установят профессиональный уровень

На гражданской государственной службе установят обязательные требования к квалификации сотрудников, связанные с освоением дополнительных программ профессиональной переподготовки. Проведение квалификационного экзамена для чиновников отменяется. Такой закон вступает в силу 29 апреля.

Так, в законодательстве о госслужбе появятся новые понятия — «профессиональный уровень», «оценка профессионального уровня», «область профессиональной служебной деятельности» и «вид профессиональной служебной деятельности». В квалификационные требования для занятия определенных должностей могут быть включены обязанности освоить определенные программы переподготовки. Оценивать профессиональный уровень чиновников будут кадровые службы органов госвласти. Речь идет о ситуациях, когда такое полномочие не исполняет кто-то еще (в частности, конкурсная или аттестационная комиссия). Кадровики в том числе будут оценивать профессиональный уровень. Также для этого хотят привлекать научные, образовательные и иные организации.