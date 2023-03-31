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Аргентина стала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и оформлении ВНЖ
Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и оформлении вида на жительство.
"Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания вновь приехавшим сюда российским гражданам, отказе в оформлении им видов на жительства (и даже отмене ранее уже выданных), а также в вынесении предписании покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации. Пока что речь идет о нескольких десятках случаев", - пояснил он.
По его словам, миграционная служба обосновывает отказы положением российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках, "согласно которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней". Тем не менее в течение прошлого года ведомство удовлетворяло большинство запросов россиян на продление туристического пребывания в стране, - передает ТАСС.
"Исходили бы из того, что недискриминационная реализация таких положений аргентинского законодательства подразумевает, что и гражданам других стран, имеющих с Аргентиной безвизовой режим, отказывали бы в выдаче ВНЖ, если в соответствующих двусторонних или многосторонних договорах содержатся схожие положения. В последние месяцы же на слуху почти исключительно российские граждане", - сказал Полин.
По его словам, у россиян есть возможность подать апелляцию на отказ в продлении пребывания или предоставлении вида на жительство. "Рекомендуем соотечественникам, не согласным с принятыми в их отношении мерах, обжаловать решения исключительно в законном порядке с привлечением лицензированных адвокатов, а в случае, если они не владеют испанским языком, то и переводчиков", - добавил он.
Он отметил, что адвокатское бюро, к которому обратилось посольство за информацией, подтвердило, что без апелляции россияне, получившие отказ, могут быть выдворены из Аргентины. "Обжалование решения уже само по себе дает возможность находиться в Аргентине на законных основаниях по крайней мере до рассмотрения апелляции", - отметили юристы. По их оценкам, ее рассмотрение может затянуться до двух-четырех лет.
В феврале в Аргентине разгорелся скандал вокруг предоставления вида на жительства россиянам после того, как миграционная служба страны отказала во въезде шести беременным россиянкам. По решению суда им разрешили покинуть аэропорт из гуманитарных соображений. Как заявила глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно, сотрудники пограничного контроля посчитали, что девушки, находившиеся на позднем сроке беременности, приехали в страну не с туристическими целями, как было заявлено.
Она также сообщила, что возглавляемое ею ведомство начало проверки в связи с резко увеличившимся потоком россиян в страну. По словам Кариньяно, за последний год в Аргентину прибыло более 10 тыс. беременных россиянок, из которых 7 тысяч уже покинули страну. Судебные органы Аргентины также начали проверки в отношении консультантов, предлагающих помощь в получении аргентинского гражданства и вида на жительство.
"Родильный туризм" из России в Аргентину существует с 2010 года, когда начало действовать двустороннее безвизовое соглашение. После рождения ребенка родители могут по ускоренной процедуре претендовать на гражданство страны, которое дает право на безвизовый въезд в примерно 170 стран.