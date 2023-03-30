По жалобе липчанина управляющую компанию оштрафовали на 250 000 рублей

В доме №16 по улице Юношеской в Липецке протекала кровля.

Арбитражный суд признал законным постановление Госжилинспекции Липецкой области о привлечении к административной ответственности управляющей компании ООО УК «Угловая» за грубое нарушение лицензионных требований.



В Госжилинспекцию на УК «Угловая» пожаловался один из жильцов дома №16 по улице Юношеской в Липецке. По жалобе была проведена выездная проверка, которая выявила протекание кровли.



Госжилинспекция составила на ООО УК «Угловая» протокол по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований», компании назначили штраф в 250 тысяч рублей.



Управляющая компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании постановления ГЖИ незаконным. Но суд встал на сторону ГЖИ.



«Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в течение десяти дней в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде», - добавляют в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.