Коронавирус

9 минут назад

Коронавирусная статистика: один человек погиб, 11 — госпитализировали

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#коронавирус
Коронавирусная статистика: один человек погиб, 11 — госпитализировали

За 30-ть дней в регионе погибли от COVID-19 уже 11 человек.

В Липецкой области за сутки выявили 86 случаев COVID-19, один человек умер, госпитализировали 11 человек, выздоровел 91 человек. Для сравнения: 30 марта 2022 года были выявлены 423 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 181 858 случаев COVID-19, выздоровели 177 050 человек, умерли 3 967 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 501 случай, в Рязанской области — 75, в Орловской области — 70, в Курской области — 68, в Тамбовской области — 39, Тульской области — 37. За последние сутки в Рязанской области от вируса погибли два человека.

В России за сутки выявили 10 750 случаев COVID-19, госпитализировали 1 714 человек, выздоровели 12 467 человек, умерли 32 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 22 625 524 случая COVID-19, выздоровели 21 982 530 человек, умерли 397 211 человек.
52
#коронавирус

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