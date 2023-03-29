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59 минут назад

Правительство Казахстана ушло в отставку

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#Казахстан #отставка

Согласно 70-й статье Конституции, кабинет министров слагает свои полномочия перед вновь избранным составом палаты.

Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым ушло в отставку после избрания нового состава нижней палаты парламента — мажилиса, - сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Уточняется, что кабмин уходит в отставку в соответствии с новой Конституцией. "Кто будет новым премьером, решает президент и новый мажилис парламента", - пояснил ранее премьер Алихан Смаилов.

В Казахстане в середине марта прошли выборы в мажилис — нижнюю палату парламента. Согласно 70-й статье Конституции, кабинет министров слагает свои полномочия перед вновь избранным составом палаты.

Министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Выдвинуть кандидатуру премьера предложено партии "Аманат", победившей на недавних выборах, - передает РИА Новости.

"Одержавшая победу на выборах партия имеет право предложить главе государства кандидатуру на пост премьер-министра. Таким образом эта партия примет на себя политическую ответственность, что еще раз подтверждает формулу "сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство", — заявил Токаев, выступая на первом заседании парламента нового созыва.

В нижнюю палату парламента Казахстана прошли шесть из семи зарегистрированных в республике партий, правящая партия "Аманат" получила большинство (53,9% голосов), второе место с большим отставанием у Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" — 10,9%.

В голосовании приняли участие немногим более половины избирателей (54,19% по данным ЦИК), это самый низкий показатель минимум за десять лет. На прошлых выборах, в 2021 году, явка была 63,3%, на выборах в 2016-м — 77%. Эти выборы прошли в досрочном порядке — их правительство Казахстана объявило завершающим этапом реформ, начатых Токаевым после массовых протестов в стране в январе 2022 года, - передает РБК.

Президент Казахстана после консультаций с фракциями внесет на рассмотрение мажилиса кандидатуру премьер-министра и назначит его после получения согласия депутатов. Назначение президентом членов правительства происходит по представлению премьер-министра.
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#Казахстан #отставка

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