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В России предлагают ограничить цены на продукты в аэропортах и на вокзалах

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К внесению в Госдуму подготовлен законопроект фракции ЛДПР, которым предлагается ввести ограничение на стоимость продовольственных товаров на вокзалах, в портах и аэропортах.

«На территориях железнодорожных и автомобильных вокзалов, морских и речных портов, аэропортов продовольственные товары реализуются с существенной торговой наценкой по сравнению с такими же — в магазинах, торговых сетях и иных точках продаж», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется у «Известий».

В документе отмечается, что у пассажиров нет возможности приобрести эти товары в другом месте, поэтому они вынуждены принимать такую несправедливую ценовую политику.

«В аэропортах граждане, по сути, не имеют альтернатив, кроме как согласиться на покупку необходимых продовольственных товаров по завышенным ценам, так как правилами проведения предполетного досмотра не допускается, например, проносить емкости с жидкостью вместимостью более 100 мл», — уточняется в пояснительной записке.

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