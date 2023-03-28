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38 минут назад
ЕС продлил на год добровольное сокращение потребления газа
Это решение будет действовать до конца марта 2024 года.
Страны - члены Евросоюза договорились продлить на 12 месяцев добровольное сокращение объемов потребления газа на 15%, - говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС на уровне министров энергетики.
"Совет ЕС постановил продлить на следующие 12 месяцев, до 31 марта 2024 года, срок действия решения о добровольном сокращении потребления газа на 15% (по сравнению со средним показателем за последние пять лет)", - поясняется в документе.
Отмечается, что сообщество пошло на такой шаг в рамках подготовки своих газовых запасов к следующей зиме, - передает ТАСС.
"Совет ЕС постановил продлить на следующие 12 месяцев, до 31 марта 2024 года, срок действия решения о добровольном сокращении потребления газа на 15% (по сравнению со средним показателем за последние пять лет)", - поясняется в документе.
Отмечается, что сообщество пошло на такой шаг в рамках подготовки своих газовых запасов к следующей зиме, - передает ТАСС.