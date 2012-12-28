Найти подрядчика капремонта подземного перехода на площади Металлургов с первого раза не удалось
Общество
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сегодня, 10:16
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Источник многолетнего ручья на Московской пообещали заделать
Липчане рассказывают, что ручью не менее трех лет. Зимой он создает огромные наледи.
«На порыв никто не обращает внимания уже несколько лет, наверное, уже привыкли. Зимой образовывались огромные наледи, которые было очень сложно преодолеть на легковом автомобиле. Этому порыву, как минимум, три года, ровно столько я вожу мимо него дочь в 59-ю школу», — написал горожанин.
В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что заявка об утечке на улице Московской поступила 13 апреля. Сотрудники компании обследовали порыв и внесли в план работы «с учетом нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования».
«Устранить его планируется после точного определения характера утечки — эти работы специалисты планируют выполнить сегодня», --- добавили в пресс-службе энергокомпании.
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