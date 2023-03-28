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Цены на жилье в РФ выросли сильнее доходов населения
С 2020 года цены на жилье в России выросли существенно значительнее доходов населения, несмотря на работу льготной ипотечной программы на новостройки.
По его словам, стоимость жилья не просто выросла сама по себе, она выросла существенно выше, чем доходы населения. "И что получается в итоге? Доступность жилья как минимум не растет", - подчеркнул он.
Глава департамента также отметил рост разницы в цене между первичным и вторичным жильем. "Разъехались очень сильно цены на "первичку" и "вторичку". То есть цены на "первичку" выросли очень сильно. И это трудно уже объяснить тем, что на "первичке" строится более качественное жилье. Но, очевидно, наверное, этот фактор в какой-то мере присутствует, но вряд ли он как-то сильно изменился за вот эти два года. Стали как-то кардинально лучше, качественнее строить жилье, чем два года назад? Вряд ли", - пояснил он, добавив, что это в том числе эффект продолжительного действия льготной программы.
"Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, все откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на "первичке" это было шесть лет, то сейчас это восемь лет. То есть, о какой доступности мы говорим? Понятно, что в такой ситуации сначала придумывается льготная программа, потом эти схемы с околонулевой ставкой. А дальше что? Мы отрицательные ставки будем придумывать? Какие-то еще схемы? Потенциал такого рода искусственного поддержания (спроса на ипотеку) исчерпан. Поэтому мы выступаем за более долгосрочную, стабильную историю", - отметил Данилов.
По его словам, регулятор планирует применять повышенные резервы по ипотечным кредитам, полная стоимость которых существенно ниже рыночной. Вместе с тем Данилов подчеркнул, что ужесточение требований к банкам никак не повлияет на условия действующих ипотечных договоров. "Заемщиков никто не трогает, здесь вопрос про банки исключительно", - подчеркнул глава департамента ЦБ.