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26 минут назад

Цены на жилье в РФ выросли сильнее доходов населения

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#жилье #цены #льготная ипотека

С 2020 года цены на жилье в России выросли существенно значительнее доходов населения, несмотря на работу льготной ипотечной программы на новостройки.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" рассказал, что цены на жилье, несмотря на работу льготной ипотечной программы на новостройки, выросли с 2020 года существенно выше, чем доходы населения. Также сильно "разъехалась" стоимость первичной и вторичной недвижимости, - передает ТАСС.

По его словам, стоимость жилья не просто выросла сама по себе, она выросла существенно выше, чем доходы населения. "И что получается в итоге? Доступность жилья как минимум не растет", - подчеркнул он.

Глава департамента также отметил рост разницы в цене между первичным и вторичным жильем. "Разъехались очень сильно цены на "первичку" и "вторичку". То есть цены на "первичку" выросли очень сильно. И это трудно уже объяснить тем, что на "первичке" строится более качественное жилье. Но, очевидно, наверное, этот фактор в какой-то мере присутствует, но вряд ли он как-то сильно изменился за вот эти два года. Стали как-то кардинально лучше, качественнее строить жилье, чем два года назад? Вряд ли", - пояснил он, добавив, что это в том числе эффект продолжительного действия льготной программы.

"Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, все откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на "первичке" это было шесть лет, то сейчас это восемь лет. То есть, о какой доступности мы говорим? Понятно, что в такой ситуации сначала придумывается льготная программа, потом эти схемы с околонулевой ставкой. А дальше что? Мы отрицательные ставки будем придумывать? Какие-то еще схемы? Потенциал такого рода искусственного поддержания (спроса на ипотеку) исчерпан. Поэтому мы выступаем за более долгосрочную, стабильную историю", - отметил Данилов.

По его словам, регулятор планирует применять повышенные резервы по ипотечным кредитам, полная стоимость которых существенно ниже рыночной. Вместе с тем Данилов подчеркнул, что ужесточение требований к банкам никак не повлияет на условия действующих ипотечных договоров. "Заемщиков никто не трогает, здесь вопрос про банки исключительно", - подчеркнул глава департамента ЦБ.
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#жилье #цены #льготная ипотека

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