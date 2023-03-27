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38 минут назад
Президент РФ поручил упростить использование систем идентификации футбольных болельщиков
Президент России Владимир Путин поручил упростить использование системы Fan ID до 1 мая текущего года.
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков. Срок – 1 мая 2023 года", - говорится в поручении.
Отмечается, что ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева, - передает РИА Новости.
Паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально система работала на пяти стадионах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря 2022 года Fan ID стали применять на всех стадионах, которые задействованы в матчах чемпионата России.
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков. Срок – 1 мая 2023 года", - говорится в поручении.
Отмечается, что ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева, - передает РИА Новости.
Паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально система работала на пяти стадионах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря 2022 года Fan ID стали применять на всех стадионах, которые задействованы в матчах чемпионата России.