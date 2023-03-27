Происшествия

сегодня, 09:45

82-летняя женщина погибла во время пожара

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#МЧС #пожар
82-летняя женщина погибла во время пожара

За выходные дни в Липецкой области произошли более 20 пожаров.

Днем 26 марта в селе Липовка Добровского района во время пожара погибла 81-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ ЧС по Липецкой области.

Огонь вспыхнул в жилом доме. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Пламя потушили до приезда пожарных очевидцы.

Вечером того же дня из-за пожара в многоквартирном доме № 59 по улице Стаханова в Липецке были эвакуированы 30 человек. Одного человека пожарные спасли. Огонь повредил электрощитовую на площади восемь квадрантных метров и внутреннюю отделку подвального помещения на 20-ти квадратных метрах.

26 марта в селе Набережное Воловского района сгорела кровля надворной постройки, дважды горел мусор в нежилом доме № 26 по улице Суворова в Липецке, в поселке Добринка огонь повредил 25 квадратных метров складского помещения на улице Кооперативной.

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Днем ранее пожар возник в квартире жилого дома по улице Звездной, 15/2 в Липецке — уничтожена вытяжка и отделка кухни на площади 6 квадратных метров. Огонь затушили до прибытия пожарных жильцы. В Селе Донского Задонского района сгорел жилой дом.

Десять раз пожарные выезжали на возгорание сухой травы и один раз тушили мусор на открытой площади.

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#МЧС #пожар

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