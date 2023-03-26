В районе Тракторного отключат холодную воду

27 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на своих сетях в трех районах города - с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители двух десятков улиц, еще в трех микрорайонах вода может поступать с пониженным давлением, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, вл.21, 21, 21а, 43, 180 по улице Центральной, №№ 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 12б, 16, 22 по улице Писарева, котельная МУП «Липецктеплосеть». Подвоз воды будет организован по адресу: улица Центральная, 21.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 121/1, 123, 125, 125/1, 127, 131а, 133, 135, 145, 147, 147а, 151/153, 155, 157/1, 157/2, 159, 159/2, 161/1, 161/2, 161/3 по улице Гагарина, №№ 2/2, 4 по улице Титова. Кроме того во 2, 3 и 4 микрорайонах возможно понижение давления подачи холодной воды. Машина с водой для питья будет находиться по адресу: улица Гагарина, 135.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Тракторного – в домах №№ 15, 18 по улице Ильича, №№ 8, 8а, 10, 11, 12, 14, 14а по улице Волгоградской, в частном секторе улиц Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Седова, Волгоградской, Красина, Воронежской, 2-й Воронежской, Песчаной. Воду подвезут к дому № 18 по улице Ильича.



27 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго» - с 09:00 до 17:00 без света останется дом № 11а по улице Космонавтов, сообщили в компании.