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«Липецкие казачата» выступили в Государственном Кремлевском дворце
Танец донских казаков в исполнении «липецких казачат» - воспитанников «Студии народного искусства» государственного театра танца «Казаки России» стал изюминкой гала-концерта детского этапа Всероссийского фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!» в Государственном Кремлевском Дворце.
Всероссийский фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия!» проходит в Москве с 2017 года при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и «Росконцерта». Раньше в нем принимали участие только взрослые артисты. Многочисленные заявки от детских коллективов страны, богатых юными талантами, дали старт большому и яркому ежегодному фестивалю «Танцуй и пой, моя Россия - Дети!».
Во взрослом фестивале Государственный театр танца «Казаки России» под руководством Народного артиста России Леонида Милованова принимал участие регулярно. С 2000 года при театре готовит для «казаков» смену студия народного искусства.
Липецкие «казачата» исполнили на фестивале танец «Донская праздничная».
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05.01.2023 09:56Культура
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