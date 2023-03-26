Культура

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«Липецкие казачата» выступили в Государственном Кремлевском дворце

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#Казаки России #
«Липецкие казачата» выступили в Государственном Кремлевском дворце

Танец донских казаков в исполнении «липецких казачат» - воспитанников «Студии народного искусства» государственного театра танца «Казаки России» стал изюминкой гала-концерта детского этапа Всероссийского фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!» в Государственном Кремлевском Дворце.

- Липецкие казачата продемонстрировали настоящее мастерство, прекрасно исполнили множество сложных танцевальных элементов. Особенно впечатлила трюковая часть, с которой непросто справиться и взрослым артистам, - отметил ведущий преподаватель по народно-сценическому танцу школы-студии при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева Сергей Аникин. – Приятно видеть, как успешно ребята продолжают уникальные традиции «Казаков России».

Всероссийский фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия!» проходит в Москве с 2017 года при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и «Росконцерта». Раньше в нем принимали участие только взрослые артисты. Многочисленные заявки от детских коллективов страны, богатых юными талантами, дали старт большому и яркому ежегодному фестивалю «Танцуй и пой, моя Россия - Дети!».

Во взрослом фестивале Государственный театр танца «Казаки России» под руководством Народного артиста России Леонида Милованова принимал участие регулярно. С 2000 года при театре готовит для «казаков» смену студия народного искусства.
Липецкие «казачата» исполнили на фестивале танец «Донская праздничная».
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#Казаки России #

Комментарии (4)

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Ответ

12 минут назад
неоднозначник, "сколько в липецкой области казаков", нисколько. Территории нынешней Липецкой области не входили в состав "области войска донского".
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Ответ простой

12 минут назад
неоднозначник, достаточно.
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неоднозначник

31 минуту назад
сколько в липецкой области казаков ? чем они полюбились властям ? почему другие социальные и этнические группы не получают столько внимания и преференций ?
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Лиза

40 минут назад
Молодцы!
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