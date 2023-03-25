В мире

9 минут назад

В американском штате Миссисипи из-за торнадо погибли 23 человека

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По меньшей мере 23 человека погибли, десятки получили ранения и четверо пропали без вести в результате мощных штормов и одного торнадо, которые прошли в американском штате Миссисипи вечером 24 марта. Об этом сообщает управление штата по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.

В результате стихийного бедствия были сорваны крыши с домов, некоторые кварталы «почти сравнены с землей», тысячи людей остались без электроэнергии

Первое сообщение о торнадо в районе города Силвер-Сити поступило в пятницу около 20:50 по местному времени (04:50 мск в субботу). Оттуда торнадо переместился в северо-западную часть штата, оставляя разрушения на своем пути протяженностью более 160,9 км.

Как отмечает телеканал CNN, Роллинг-Форк был почти полностью разрушен. "Город уничтожен, - приводит телеканал слова мэра города Элриджа Уокера. - Сохранились несколько строений, они пострадали не так сильно, как остальные".

По данным телеканала, экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию, спасателям удалось извлечь из-под обломков семь человек.
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