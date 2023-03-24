Общество

38 минут назад

«Так работает МБУ «Управления благоустройства»

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#уборка #благоустройство
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Липчанин пожаловался на уборку дороги без воды, а в мэрии с ним не согласились.

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Житель Липецка Юрий прислал в редакцию GOROD48 видеозапись уборки проезжей части рядом с микрорайоном «Европейский». На записи клубы пыли, летящие от ссыпаемой в самосвал грязи на жилые дома.

- Уборщика нельзя водой заправить, чтобы пыль не поднималась? Все это попадает людям в окна, и они этим дышат, - задался справедливым вопросом Юрий.

А вот в администрации Липецка с его мнением не согласились и заявили, что уборка велась с применением воды.

«Сейчас в Липецке проходит генеральная уборка после зимы. Сотрудники муниципального управления благоустройства подметают дороги, вывозят грунт и смет. Для минимизации пыли спецтехнику заправляют водой. В морозы на дороги было высыпано более 25 тысяч тонн противогололедных материалов, убрать их остатки вручную невозможно. На помощь приходят универсальные комплексы «Бродвей». В основном работы проводят в ночное время», - сообщили в мэрии.

При этом управление благоустройства принесло липчанам извинения и просило с пониманием относится к временным неудобствам.
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#уборка #благоустройство
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