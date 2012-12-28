Банки блокируют подозрительные операции, а липчане на них жалуются

Почти в полтора раза возросло количество жалоб на кибермошенничество.

С января по март этого года жители Липецкой области направили в Банк России 474 жалобы на работу банков, микрофинансовых и других финансовых организаций. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года.«Основная часть обращений (280 жалоб) касалась деятельности банков. Жители региона чаще жаловались на приостановку дистанционного банковского обслуживания. С июля 2024 года Банк России обязал кредитные организации блокировать подозрительные операции, чтобы предотвратить хищение средств. Липчане обращались в регулятор, чтобы обжаловать включение своих реквизитов в специальную базу данных. По результатам рассмотрения многих претензий банки подтвердили использование дистанционного банковского обслуживания в мошеннических целях», – сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Почти в полтора раза возросло количество жалоб на кибермошенничество. Аферисты изобретали новые способы хищения денег, используя современные технологии и психологические уловки. В некоторые случаях они оформляли заемные средства на чужие имена. Изменить ситуацию призван закон, который заработал c 1 марта 2025 года и даёт возможность установить в своей кредитной истории на портале Госуслуг запрет на заключение договоров потребительского кредита и займа.Жалоб на навязывание платных услуг банками стало меньше в пять раз. Одна из причин – с прошлого года кредиторы обязаны информировать заемщиков об услугах, которые они приобрели вместе с кредитом, и уведомлять о праве отказаться от них в течение 30 дней.