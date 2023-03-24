Происшествия

13 минут назад

«Боб» и «Мирный я» довели 29-летнюю липчанку до шести лет колонии

1 137
#наркотики
1
«Боб» и «Мирный я» довели 29-летнюю липчанку до шести лет колонии

В Липецке осудили «закладчицу».

23 марта Октябрьский районный суд вынес приговор 29-летней липчанке за покушение на сбыт наркотиков с использованием информационно-коммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере.

Женщина решила подработать в интернет-магазине наркотиков. Но 30 июля прошлого года её задержали на улице Кривенкова, и в дежурной части отдела полиции №7 в кармане надетого на ней джинсового комбинезона нашли 8,99 грамма смеси с производным N-метилэфедрона в составе.

В ходе следствия женщина рассказала, что незадолго до задержания забрала 20 полимерных пакетиков с наркотиками в парке «Молодёжный». Но уже в 100 метрах от тайника к ней подошли двое мужчин в штатском.

Женщина также поведала, как её нашёл «работодатель»: она сама иногда покупала наркотики в этом интернет-магазине, и когда на очередную дозу не хватало денег, она сообщила об этом оператору, и тот заботливо предложил ей работу — самой стать закладчицей и получать прибыль. Так она начала сотрудничество с курирующими её деятельность операторами под никами «Боб» и «Мирный я», но до добра оно не довело.

У женщины есть 11-летняя дочь, которая живёт с отцом в Иркутске, и мужчина даже подал иск об ограничении женщины в родительских правах, который сейчас рассматривается. Поэтому наличие ребёнка не стало смягчающим обстоятельством.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, за покушение на сбыт наркотиков липчанку приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
1 137
#наркотики
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Что значит "довели"

4 минуты назад
насильно никто не заставлял.
ответить

Еще в рубрике

31-летняя липчанка похитила из «Пятёрочки» почти три килограмма колбасы
#мелкое хищение #кража
1
31-летняя липчанка похитила из «Пятёрочки» почти три килограмма колбасы

43 минуты назад

Происшествия
Семья погибшего водителя «КамАЗа» получит 1,2 миллиона рублей от работодателя виновника ДТП
#ДТП
Семья погибшего водителя «КамАЗа» получит 1,2 миллиона рублей от работодателя виновника ДТП

сегодня, 15:31

Происшествия
16-летний подросток проломил стену мастерской по ремонту телефонов
#кража
16-летний подросток проломил стену мастерской по ремонту телефонов

сегодня, 13:13

Происшествия
78-летняя пенсионерка перевела мошенникам 407 тысяч рублей
#мошенничество
8
78-летняя пенсионерка перевела мошенникам 407 тысяч рублей

сегодня, 12:10

Происшествия
Из-за ревности 42-летняя женщина воткнула нож в спину соперницы
#поножовщина #ревность
5
Из-за ревности 42-летняя женщина воткнула нож в спину соперницы

сегодня, 11:39

Происшествия
В столкновении двух грузовиков погиб 33-летний водитель
#авария #ДТП
4
В столкновении двух грузовиков погиб 33-летний водитель

сегодня, 09:14

Происшествия