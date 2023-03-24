«Боб» и «Мирный я» довели 29-летнюю липчанку до шести лет колонии

В Липецке осудили «закладчицу».

23 марта Октябрьский районный суд вынес приговор 29-летней липчанке за покушение на сбыт наркотиков с использованием информационно-коммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере.



Женщина решила подработать в интернет-магазине наркотиков. Но 30 июля прошлого года её задержали на улице Кривенкова, и в дежурной части отдела полиции №7 в кармане надетого на ней джинсового комбинезона нашли 8,99 грамма смеси с производным N-метилэфедрона в составе.



В ходе следствия женщина рассказала, что незадолго до задержания забрала 20 полимерных пакетиков с наркотиками в парке «Молодёжный». Но уже в 100 метрах от тайника к ней подошли двое мужчин в штатском.



Женщина также поведала, как её нашёл «работодатель»: она сама иногда покупала наркотики в этом интернет-магазине, и когда на очередную дозу не хватало денег, она сообщила об этом оператору, и тот заботливо предложил ей работу — самой стать закладчицей и получать прибыль. Так она начала сотрудничество с курирующими её деятельность операторами под никами «Боб» и «Мирный я», но до добра оно не довело.



У женщины есть 11-летняя дочь, которая живёт с отцом в Иркутске, и мужчина даже подал иск об ограничении женщины в родительских правах, который сейчас рассматривается. Поэтому наличие ребёнка не стало смягчающим обстоятельством.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, за покушение на сбыт наркотиков липчанку приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.