42 минуты назад
МЧС разрешило оставить решетки на окнах в школах
В случае пожара дети и учителя должны покинуть здание учебного заведения по эвакуационным путям, а окна к ним не относятся.
По его словам, с 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима, и отныне наличие решеток на окнах школ не является нарушением.
Ранее на разных уровнях власти велись споры о необходимости решеток на окнах образовательных учреждений. Еникеев пояснил, что в случае пожара дети и учителя должны покинуть школу по эвакуационным путям, "к коим окна не относятся".
По данным МЧС, в России работают 120 тысяч объектов образования. В 2022 году в них произошло 325 пожаров, в школах - 150 возгораний. Погибших детей не было. За нарушения пожарной безопасности по решению суда приостановлена работа 20 школ.