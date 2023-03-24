В России

42 минуты назад

МЧС разрешило оставить решетки на окнах в школах

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#решетки на окнах #пожарная безопасность

В случае пожара дети и учителя должны покинуть здание учебного заведения по эвакуационным путям, а окна к ним не относятся.

МЧС России больше не считает решетки на окнах школ нарушением пожарной безопасности, - рассказал ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы спасательного ведомства Ринат Еникеев.

По его словам, с 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима, и отныне наличие решеток на окнах школ не является нарушением.

Ранее на разных уровнях власти велись споры о необходимости решеток на окнах образовательных учреждений. Еникеев пояснил, что в случае пожара дети и учителя должны покинуть школу по эвакуационным путям, "к коим окна не относятся".

По данным МЧС, в России работают 120 тысяч объектов образования. В 2022 году в них произошло 325 пожаров, в школах - 150 возгораний. Погибших детей не было. За нарушения пожарной безопасности по решению суда приостановлена работа 20 школ.
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#решетки на окнах #пожарная безопасность

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