Подозреваемый в убийстве пропавшего прошлой осенью 34-летнего жителя Ельца арестован судом

34-летний ельчанин пропал 11 ноября прошлого года. По данным следствия, он отправился в Воронежскую область продавать автомобиль.

Елецкий городской суд Липецкой области по ходатайству следователя арестовал на два месяца - время предварительного следствия, 38-летнего уроженца области, подозреваемого в убийстве и мошенничестве. По данным следствия, он вместе с сообщником убил 34-летнего жителя Ельца.



Как сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области, 34-летний житель Ельца пропал 11 ноября прошлого года. Позже было найдено его тело.



«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что 11 ноября прошлого года потерпевший вместе с подсудимым выехали в Воронежскую область для продажи автомобиля-двойника «Тойота Камри». 22 декабря автомобиль был продан за 1 млн 150 тысяч рублей», - говорится в сообщении пресс-службы судебной системы.



Подозреваемому и его сообщнику было выдвинуто обвинение по статье убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

9 февраля сообщник был арестован судом, а подозреваемый объявлен в федеральный розыск.



22 марта подозреваемый был задержан и ему предъявлено обвинение помимо убийства, о мошенничестве, совершенное группой лиц в особо крупном размере.



По ходатайству следствия подозреваемый арестован на 2 месяца.

