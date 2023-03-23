Спорт

сегодня, 19:47

Знаменитый «Петрович» вывел ещё одного борца в сборную России

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#Греко-римская борьба. Сергей Нацвин
Знаменитый «Петрович» вывел ещё одного борца в сборную России

Сейчас в главной команде страны уже 4 воспитанника Сергея Нацвина.

Воспитанник областном спортивно-адаптивной школы Ариф Кахриманов занял 2-е место в первенстве России по греко-римской борьбе среди слабослышащих спортсменов.

В весовой категории среди юношей до 45 кг 17-летний Ариф в полуфинале взял верх над соперником из Бугульмы Камилем Шайгуллиным.

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Пьедестал почёта: Ариф на второй строчке, Сергей Нацвин крайний слева

В финале наш спортсмен боролся с Алексом Тохяном из Краснодарского края, но уступил и получил «серебряную» медаль. А вместе с ней и приглашение в юниорскую сборную России среди слабослышащих на сбор в Подмосковье с 18 апреля по 5 мая.

В состав сборной уже включены липецкие борцы Максим Нерубацкий, Михаил Ниясов и Павел Лутовинов.

Всех их подготовил тренер ОСАШ Сергей Нацвин – знаменитый «Петрович», который больше двух десятилетий работает с инвалидами по слуху.

Фото из архива участников соревнований

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#Греко-римская борьба. Сергей Нацвин

Комментарии (2)

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Димон

3 минуты назад
Огромное уважение, Сергей Петровичу за его не лёгкий труд!!!!
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Лиза

59 минут назад
Молодец, Ариф.
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