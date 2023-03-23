Знаменитый «Петрович» вывел ещё одного борца в сборную России

Сейчас в главной команде страны уже 4 воспитанника Сергея Нацвина.

Воспитанник областном спортивно-адаптивной школы Ариф Кахриманов занял 2-е место в первенстве России по греко-римской борьбе среди слабослышащих спортсменов.

В весовой категории среди юношей до 45 кг 17-летний Ариф в полуфинале взял верх над соперником из Бугульмы Камилем Шайгуллиным.



Пьедестал почёта: Ариф на второй строчке, Сергей Нацвин крайний слева



В финале наш спортсмен боролся с Алексом Тохяном из Краснодарского края, но уступил и получил «серебряную» медаль. А вместе с ней и приглашение в юниорскую сборную России среди слабослышащих на сбор в Подмосковье с 18 апреля по 5 мая.

В состав сборной уже включены липецкие борцы Максим Нерубацкий, Михаил Ниясов и Павел Лутовинов.

Всех их подготовил тренер ОСАШ Сергей Нацвин – знаменитый «Петрович», который больше двух десятилетий работает с инвалидами по слуху.

Фото из архива участников соревнований

