Общество

24 минуты назад

«Стоимость проезда подняли, а автобусы не моют»

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#общественный транспорт
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Липчане пожаловались на грязный автобус 32-го маршрута.

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В редакцию GOROD48 сегодня пожаловались на состояние автобуса 323-го маршрута. Видео было снято в 07:50 на остановке «7-й микрорайон». По словам автора ролика, автобусу с госномером «202» вполне подходило расхожее выражение: «Танки грязи не боятся», а ведь речь идёт об общественном транспорте. Тем более обидно, что чуть больше месяца назад — 15 февраля стоимость проезда выросла, а на качестве услуг перевозчиков это никак не сказалось.

В пресс-службе администрации Липецка по запросу GOROD48 уже связались с перевозчиком. В ответ тот прислал видео с тем же автобусом с госномером «202», но уже совершенно чистым.

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При этом перевозчик уверяет, что автобус с маршрута не снимали.
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#общественный транспорт
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