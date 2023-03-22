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сегодня, 10:04

В Москве при пожаре в частном доме погибли 4 человека

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#пожар

На пепелище были обнаружены тела четырех погибших — в огне погибли двое взрослых и два ребенка. Площадь пожара составила 90 квадратных метров.

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в Москве, - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

В результате пожара в двухквартирном доме в Новой Москве погибла семья из двоих взрослых и двоих детей, - рассказали "Известиям" рассказали очевидцы инцидента.

Пожарных вызвали пенсионеры, живущие в соседней квартире. Мужчина услышал приглушенные женские крики, а его супруга заметила столб дыма.

По словам очевидцев, погибшими оказались двое детей и их родители.

"Я выскочил, смотрю — горит. Вызвал экстренные службы… Детям, жившим там, было четыре и два годика", — рассказали пенсионеры.

ЧП произошло в ночь на 22 марта в одноэтажном двухквартирном жилом доме в поселении Вороновское. На место случившегося выехал зампрокурора Троицкого и Новомосковского районов Александр Алисов. Устанавливается точная причина пожара.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что погибшим мальчику и девочке было 3 и 4 года соответственно. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Площадь пожара составила 90 кв. м.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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#пожар

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