сегодня, 10:04
В Москве при пожаре в частном доме погибли 4 человека
На пепелище были обнаружены тела четырех погибших — в огне погибли двое взрослых и два ребенка. Площадь пожара составила 90 квадратных метров.
В результате пожара в двухквартирном доме в Новой Москве погибла семья из двоих взрослых и двоих детей, - рассказали "Известиям" рассказали очевидцы инцидента.
Пожарных вызвали пенсионеры, живущие в соседней квартире. Мужчина услышал приглушенные женские крики, а его супруга заметила столб дыма.
По словам очевидцев, погибшими оказались двое детей и их родители.
"Я выскочил, смотрю — горит. Вызвал экстренные службы… Детям, жившим там, было четыре и два годика", — рассказали пенсионеры.
ЧП произошло в ночь на 22 марта в одноэтажном двухквартирном жилом доме в поселении Вороновское. На место случившегося выехал зампрокурора Троицкого и Новомосковского районов Александр Алисов. Устанавливается точная причина пожара.
В пресс-службе прокуратуры уточнили, что погибшим мальчику и девочке было 3 и 4 года соответственно. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Площадь пожара составила 90 кв. м.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).