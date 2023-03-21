Автомобиль «Киа» вылетел с окружной трассы в огород, водитель госпитализирован

Днем 21 марта в Липецке на трассе «Орел-Тамбов» автомобиль «Киа» вылетел с дороги и остановился в огороде.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель автомобиля доставлен в больницу.— Предварительно установлено, что водитель находился в машине один. С места происшествия его доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказали в полиции.