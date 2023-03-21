Происшествия

49 минут назад

Автомобиль «Киа» вылетел с окружной трассы в огород, водитель госпитализирован

3 818
#ДТП
Автомобиль «Киа» вылетел с окружной трассы в огород, водитель госпитализирован
Днем 21 марта в Липецке на трассе «Орел-Тамбов» автомобиль «Киа» вылетел с дороги и остановился в огороде.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель автомобиля доставлен в больницу.

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— Предварительно установлено, что водитель находился в машине один. С места происшествия его доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказали в полиции.
3 818
#ДТП

Комментарии (3)

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не-а чё

16 минут назад
Видимо кто то отвлёк водителя.
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кит

27 минут назад
Не, ну правда ! Сегодня минус две Киа !Это уже не случайность,а статистика !
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кит

30 минут назад
Киа она такая ,может вылететь куда нибудь !
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