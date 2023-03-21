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Комитет облсовета обратится в прокуратуру и СК для проверки публикаций под именами депутатов-коммунистов
Сегодня комитет по законодательству и правовым вопросам Липецкого областного Совета обсуждал публикации Telegram-каналов «Депутат Шкатов» и «Депутат Ушаков». По мнению депутата Юрия Логинова, эти публикации призывают к свержению власти и изменению существующего политического строя.
«22 февраля 2023 года… на страницах канала „Депутат Шкатов“ размещена публикация „Два часа потемкинских путинских деревень“, содержащая высказывания автора о том, что обращение президента к Федеральному собранию — это шоу: „при этом не был забыт и важнейший элемент шоу — невыполнение обещания“.
7 сентября 2022 года на вышеуказанном канале размещается статья с призывом к свержению власти: „Власть продолжает считать вас за дураков — так утрите ей нос! Давайте вместе выгоним из Ельца варягов, мало интересующихся жизнью города, и вместе начнем менять жизнь в городе к лучшему…“.
7 ноября 2022 года на канале „Депутат Ушаков“ в статье „Товарищи, единомышленники, друзья!“ автор призывает поменять существующую политику и воплотить социальный запрос, призывает к революционным настроениям „Если в стране не начать менять существующую политику разграбления глубинного народа, то народ ответит вам тем же“, „Если не воплощать социальный запрос в жизнь, то сам народ получит моральное, а впоследствии и легитимное право на реализацию этого запроса“.
В связи с проведением СВО, наращивание информационно-психологического воздействия на граждан дестабилизирует внутриполитическую и социальную ситуацию в регионе и стране. Данные высказывания на каналах „Депутат Шкатов“ и „Депутат Ушаков“ следует расценивать как публичную дискредитацию власти.
На основании изложенного прошу провести проверку указанных фактов на наличие признаков уголовного преступления или административного правонарушения», — говорится в заявлении бывшего коммуниста Юрия Логинова.
Фракция КПРФ от каналов открестилась. Депутат Татьяна Копылова заявила, что полиция уже проверяла факт причастности к Telegram-каналам «Депутат Ушаков», «Депутат Шкатов» Александра Ушакова и Анатолия Шкатова, но нашла никаких доказательств этого.
А коллега Татьяны Копыловой Сергей Токарев уточнил, что депутаты согласно статье 13 закона «О статусе депутата Липецкого областного Совета депутатов» не имеют право обращаться напрямую в прокуратуру России и Следственный комитет России, а только в их региональные подразделения.
Депутаты пикировалилсь, не стесняясь в выражениях. Александр Ушаков назвал Юрия Логинова «политическим акробатом». Тот ответил, что ему больно смотреть видео Ушакова ( на днях Александр Ушаков спел на стиральной машине).
В результате спикер Дмитрий Аверов подкорректировал заявление Юрия Логинова и предложил отправить заявлении о проверке публикаций Telеgram-каналов в областную прокуратуру и областное управление следственного комитета. А также попросить УМВД России выяснить, кому принадлежат Telegram-каналы.
Гость
Старушка