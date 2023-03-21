Комитет облсовета обратится в прокуратуру и СК для проверки публикаций под именами депутатов-коммунистов

Сегодня комитет по законодательству и правовым вопросам Липецкого областного Совета обсуждал публикации Telegram-каналов «Депутат Шкатов» и «Депутат Ушаков». По мнению депутата Юрия Логинова, эти публикации призывают к свержению власти и изменению существующего политического строя.





«22 февраля 2023 года… на страницах канала „Депутат Шкатов“ размещена публикация „Два часа потемкинских путинских деревень“, содержащая высказывания автора о том, что обращение президента к Федеральному собранию — это шоу: „при этом не был забыт и важнейший элемент шоу — невыполнение обещания“.



7 сентября 2022 года на вышеуказанном канале размещается статья с призывом к свержению власти: „Власть продолжает считать вас за дураков — так утрите ей нос! Давайте вместе выгоним из Ельца варягов, мало интересующихся жизнью города, и вместе начнем менять жизнь в городе к лучшему…“.



7 ноября 2022 года на канале „Депутат Ушаков“ в статье „Товарищи, единомышленники, друзья!“ автор призывает поменять существующую политику и воплотить социальный запрос, призывает к революционным настроениям „Если в стране не начать менять существующую политику разграбления глубинного народа, то народ ответит вам тем же“, „Если не воплощать социальный запрос в жизнь, то сам народ получит моральное, а впоследствии и легитимное право на реализацию этого запроса“.



В связи с проведением СВО, наращивание информационно-психологического воздействия на граждан дестабилизирует внутриполитическую и социальную ситуацию в регионе и стране. Данные высказывания на каналах „Депутат Шкатов“ и „Депутат Ушаков“ следует расценивать как публичную дискредитацию власти.



На основании изложенного прошу провести проверку указанных фактов на наличие признаков уголовного преступления или административного правонарушения», — говорится в заявлении бывшего коммуниста Юрия Логинова.



Фракция КПРФ от каналов открестилась. Депутат Татьяна Копылова заявила, что полиция уже проверяла факт причастности к Telegram-каналам «Депутат Ушаков», «Депутат Шкатов» Александра Ушакова и Анатолия Шкатова, но нашла никаких доказательств этого.



А коллега Татьяны Копыловой Сергей Токарев уточнил, что депутаты согласно статье 13 закона «О статусе депутата Липецкого областного Совета депутатов» не имеют право обращаться напрямую в прокуратуру России и Следственный комитет России, а только в их региональные подразделения.



Депутаты пикировалилсь, не стесняясь в выражениях. Александр Ушаков назвал Юрия Логинова «политическим акробатом». Тот ответил, что ему больно смотреть видео Ушакова (



В результате спикер Дмитрий Аверов подкорректировал заявление Юрия Логинова и предложил отправить заявлении о проверке публикаций Telеgram-каналов в областную прокуратуру и областное управление следственного комитета. А также попросить УМВД России выяснить, кому принадлежат Telegram-каналы. На сегодняшнем заседании комитета по законодательству и правовым вопросам обсуждалось заявление депутата Юрия Логинова, который предложил областному Совету обратиться в прокуратуру России и Следственный комитет для проверки публикаций двух Telegram-каналов «Депутат Шкатов» и «Депутат Ушаков».«22 февраля 2023 года… на страницах канала „Депутат Шкатов“ размещена публикация „Два часа потемкинских путинских деревень“, содержащая высказывания автора о том, что обращение президента к Федеральному собранию — это шоу: „при этом не был забыт и важнейший элемент шоу — невыполнение обещания“.7 сентября 2022 года на вышеуказанном канале размещается статья с призывом к свержению власти: „Власть продолжает считать вас за дураков — так утрите ей нос! Давайте вместе выгоним из Ельца варягов, мало интересующихся жизнью города, и вместе начнем менять жизнь в городе к лучшему…“.7 ноября 2022 года на канале „Депутат Ушаков“ в статье „Товарищи, единомышленники, друзья!“ автор призывает поменять существующую политику и воплотить социальный запрос, призывает к революционным настроениям „Если в стране не начать менять существующую политику разграбления глубинного народа, то народ ответит вам тем же“, „Если не воплощать социальный запрос в жизнь, то сам народ получит моральное, а впоследствии и легитимное право на реализацию этого запроса“.В связи с проведением СВО, наращивание информационно-психологического воздействия на граждан дестабилизирует внутриполитическую и социальную ситуацию в регионе и стране. Данные высказывания на каналах „Депутат Шкатов“ и „Депутат Ушаков“ следует расценивать как публичную дискредитацию власти.На основании изложенного прошу провести проверку указанных фактов на наличие признаков уголовного преступления или административного правонарушения», — говорится в заявлении бывшего коммуниста Юрия Логинова.Фракция КПРФ от каналов открестилась. Депутат Татьяна Копылова заявила, что полиция уже проверяла факт причастности к Telegram-каналам «Депутат Ушаков», «Депутат Шкатов» Александра Ушакова и Анатолия Шкатова, но нашла никаких доказательств этого.А коллега Татьяны Копыловой Сергей Токарев уточнил, что депутаты согласно статье 13 закона «О статусе депутата Липецкого областного Совета депутатов» не имеют право обращаться напрямую в прокуратуру России и Следственный комитет России, а только в их региональные подразделения.Депутаты пикировалилсь, не стесняясь в выражениях. Александр Ушаков назвал Юрия Логинова «политическим акробатом». Тот ответил, что ему больно смотреть видео Ушакова ( на днях Александр Ушаков спел на стиральной машине ).В результате спикер Дмитрий Аверов подкорректировал заявление Юрия Логинова и предложил отправить заявлении о проверке публикаций Telеgram-каналов в областную прокуратуру и областное управление следственного комитета. А также попросить УМВД России выяснить, кому принадлежат Telegram-каналы.