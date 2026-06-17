В Липецкой области дожди пройдут лишь местами

Температура будет чуть ниже обычного.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части атлантического циклона, осадки маловероятны.Среднесуточные температуры составят 16-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, при грозах местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12, днем – от +20 до +25.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.День 18 июня стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 и в 1928 годах – 6 градусов тепла.