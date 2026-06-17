«Если будут говорить: «Мы не знаем, кто у нас мэр, но мы знаем, что у нас все хорошо, значит, я с задачей справился»
Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики
Подруга подкинула проблем: 42-летняя сотрудница МФЦ обвиняется в незаконной передаче персональных данных
Погода в Липецке
733
17.06.2026 17:00
1
В Липецкой области дожди пройдут лишь местами
Температура будет чуть ниже обычного.
Среднесуточные температуры составят 16-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, при грозах местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12, днем – от +20 до +25.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.
День 18 июня стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 и в 1928 годах – 6 градусов тепла.
4
0
0
1
0
Комментарии (1)