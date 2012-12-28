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Общество
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сегодня, 16:27
В районах Тракторного и Дикого отключат холодную воду
Кроме районов Тракторного и Дикого без холодной воды 18 июня из-за ремонтных работ останутся жители 2, 3, 7, 19 микрорайонов, центральной части Липецка – работы будут проводиться по адресам: улица Титова, 10, улица Матросова, 37, улица Октябрьская, 74, улица Московская, 117, проспект Победы, 20, улица Воровского, 16, предупредили в «РВК-Липецк».
Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, проезда Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного, Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового.
Работы продлятся до их завершения. Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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