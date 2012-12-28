Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мародерство под окнами — липецкая фабрика «Рошен» стала проходным двором для вандалов
Общество
В небе над Липецкой областью перехвачены дроны ВСУ
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ЧП на железной дороге, воскресший через суд и чего не хватает на Центральном пляже
Общество
В Лебедянском округе столкнулись «Ленд Ровер» и «Шевроле Нива»: есть пострадавший
Происшествия
Во время памятного шествия в центре Липецка перекроют движение и введут «сухой закон»
Общество
Липецкую область накроет грозовой фронт
Общество
Три жительницы Липецкой области официально стали «матерями-героинями»
Общество
Спикер облсовета Владимир Сериков стал победителем шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда»
Политика
В Липецкой области проверят информацию об убийстве собаки в селе Никольские Выселки
Происшествия
39-летний липчан напал на «Мазду» с лопатой: дело направлено в суд
Происшествия
Читать все
Липецкие шахматы: доска есть, цвета перепутаны, фигур нет
Общество
В Липецкой области уже трое мультибалльников ЕГЭ
Общество
Пьяная езда и попытка откупиться обошлись водителю «Тойоты Камри» в полмиллиона рублей
Происшествия
Петровский спуск перекроют в выходные для ремонта
Общество
Липецкую область накроет грозовой фронт
Общество
Липчанин стал сильнейшим школьником России, у которого есть возможность ходить под парусом
Спорт
В Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА
Происшествия
В районах Тракторного и Дикого отключат холодную воду
Общество
C жительницы Татарстана взыскали 40 000 рублей, которые мать участника СВО перевела мошенникам
Происшествия
В Липецкой области дожди пройдут лишь местами
Погода в Липецке
Читать все
Общество
341
сегодня, 16:27

В районах Тракторного и Дикого отключат холодную воду

Кроме районов Тракторного и Дикого без холодной воды 18 июня из-за ремонтных работ останутся жители 2, 3, 7, 19 микрорайонов, центральной части Липецка – работы будут проводиться по адресам: улица Титова, 10, улица Матросова, 37, улица Октябрьская, 74, улица Московская, 117, проспект Победы, 20, улица Воровского, 16, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 отключат холодную воду в домах №№ 3/2, 3/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 8г, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 10, 11, 11/2, 13, 13а по улице Титова, №№ 34/2, 36/2, 36/3, 36/4, 42/2, 42/3, 44/2, 46/2, 46/3, 46/4, 48/2 по улице Космонавтов, №№ 6а, 12, 14/2, 14/3 по улице Терешковой, №№ 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129 по улице Гагарина, № 1 по улице Горького, №№ 14, 14а, 16, 18, 20 по улице Неделина, №№ 2, 4 на площади Торговой, №№ 14, 14а по улице Коммунальной, № 74 по улице Октябрьской, №№ 111, 117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 по улице Московской, №№ 7, 10 по проезду Кувшинова, № 20 по проспекту Победы, № 1а в переулке Вишневом.

Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, проезда Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного, Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового.

Работы продлятся до их завершения. Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить