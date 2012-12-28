C жительницы Татарстана взыскали 40 000 рублей, которые мать участника СВО перевела мошенникам

Жительницу Добровского округа обманули при покупке снегоуборочный машины.

Прокуратура Добровского района через суд добилась взыскания с жительницы Татарстана 40 000 рублей, которые 54-летняя мать участника СВО перевела мошенникам в феврале этого года по итогу переписки в мессенджере с продавцом снегоуборочный машины.«По данному факту СО МО МВД России «Чаплыгинский» было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество», в ходе которого и вышли на женщину-дроппера. В результате с неё взыскали неосновательное обогащение», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.