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C жительницы Татарстана взыскали 40 000 рублей, которые мать участника СВО перевела мошенникам
Происшествия
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сегодня, 15:15
C жительницы Татарстана взыскали 40 000 рублей, которые мать участника СВО перевела мошенникам
Жительницу Добровского округа обманули при покупке снегоуборочный машины.
«По данному факту СО МО МВД России «Чаплыгинский» было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество», в ходе которого и вышли на женщину-дроппера. В результате с неё взыскали неосновательное обогащение», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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