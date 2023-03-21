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22 минуты назад

Программа НЛМК по раздельному сбору вторсырья спасла от вырубки около четырех тысяч деревьев

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#раздельный сбор мусора
Программа НЛМК по раздельному сбору вторсырья спасла от вырубки около четырех тысяч деревьев

В 2022 году на Новолипецком металлургическом комбинате собрали и направили на переработку 218 тонн бумаги и картона. Это эквивалент спасения от вырубки 3700 деревьев. 

Кроме бумаги и картона в рамках программы по раздельному сбору вторсырья на НЛМК собирают пластик, стекло, старую офисную технику и прочие материалы. Для этого в офисных помещениях и на территории комбината создали целую инфраструктуру для раздельного сбора: установили около 300 контейнеров для вторсырья, организовали пункты сбора отработавшей электронной техники, специальные площадки на производстве. 

«Все собранное вторичное сырье передают на переработку во внешние специализированные организации. Из вторсырья изготавливают различные товары: лавочки и урны, мешки для технических целей, стойки для велосипеда, пленку и другие предметы. Так, в 2022 году на остановках внутреннего общественного транспорта НЛМК установили 18 мусорных контейнеров, изготовленных из собранного на комбинате пластика», - сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.  

В Группе НЛМК несколько лет реализуется программа «Зеленый офис». Она нацелена на повышение экологической ответственности сотрудников. Ее цель – минимизация потребления ресурсов и обеспечение комфортной среды для работы сотрудников. На предприятиях компании проводят мероприятия по ресурсосбережению для офисных помещений, организуют раздельный сбор мусора. 

Программа «Зеленый офис» дает возможность сотрудникам НЛМК применять экологичные решения на своем рабочем месте, реализовывать идеи по направлениям экономии энергоресурсов, раздельного сбора сырья для вторичной переработки, выбора экологичного вида транспорта.

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#раздельный сбор мусора

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